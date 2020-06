Liczba zakażeń rośnie. Prof. Flisiak: Antidotum należało zastosować wcześniej

panie profesorze dzisiaj usłyszeliśmy po raz kolejny od Ministra Zdrowia że nie ma transmisji poziomej ale za to mamy coraz więcej ognisk jak to rozumieć w takim razie wystarczy obserwować te krzywe przypisane do każdego województwa mamy województwa w których jeszcze babci tygodnie temu nie mieliśmy mnie trendu wzrostowego wręcz wydawało się że już uspokojona została sytuacja Mam na myśli zwłaszcza w województwach północnych na ścianie wschodniej tymczasem rozluźnienie dyscypliny i już widzimy wzrost dosyć gwałtowny w województwie podlaskim a w województwie świętokrzyskim w województwie lubelskim wytłumaczenie jest proste pojawiają się właśnie małe ogniska najpierw które w formie zachorowanie rodzinnych które potem są przenoszone zakładów pracy które zostały uruchomione do czasu gdy nie były uruchomione tej transmisji nie było ich tych zakładach pracy one się rozprzestrzeniają zakład pracy tym większe zagrożenie liczbą nowych zakażeń Ale to w takim razie jak jest antidotum co wycofać się z tych poluzowanie Czy robić testów czy jeszcze jakąś inną drogę 3:00 powinniśmy obrać w tej sytuacji antidotum było należało zastosować wcześniej tak jak większość europejskich to zrobiło czyli do stosowało się do zaleceń Michała które były bardzo proste test T4 wielokrotnie powtarza wielu ekspertów że podstawą eliminacji tego typu epidemii jest czy ograniczenia jej zasięgu jest identyfikacja a potem izolacja w ten sposób można skrócić przebieg epidemii No niestety u nas nie stosowano tego tej zasady testowanie nie było powszechne na ona nie jest powszechne przy czym zaznacza i Prosiłbym bardzo żeby to by brzmiało żeby wszyscy którzy słuchają w tej chwili tej audycji wzięli to sobie do serca testem którym należy testować jesteś genetyczny testy wykrywające przeciwciała albo antygeny nie nadają się do identyfikacji w celach izolacji one są dla celów badawczych dla oceny odporności populacji dla ewentualnego niewielkiej odsetku chorych podejrzenia zakażenia gdy inne metody zawiodą natomiast nie nadają się do badań przesiewowych powinniśmy maksymalnie testować testami genetycznymi punkty pobierania wymazów powinny być szacuję że na 50 100000 mieszkańców powinny być otwierane po prostu miastach poza Przyjedź bo za sulamit a tak naprawdę w tej chwili właśnie Sorry i izby przyjęć oddziałów zakaźnych są głównymi miejscami pobierania wymazów oczywiście nie z tych miejsc gdzie dochodzi już do wybuchu ognisk epidemicznych wówczas tam się otwiera nowe punkty specjalne punkty gdzie masowo się testuje podejrzane osoby z otoczenia osób lekarza