Lichocka jak Kaczyński. "Tusk wrócił po to, by realizować cele Niemiec"

- Wydaje mi się, że to nie jest przesada, że to jest wyrażenie opinii na temat całej działalności Donalda Tuska w ostatnich latach. My w PiS nie mamy wątpliwości, że Donald Tusk wrócił do polityki krajowej, by realizować cele zewnętrzne, cele w interesie Niemiec - przyznała posłanka PiS Joanna Lichocka, komentując kontrowersyjną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o Tusku, którego nazwał "niemieckim agentem". Reporter WP Patryk Michalski zapytał o te słowa posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Lichocka podtrzymała retorykę prezesa swojej partii. - Warto mówić wyborcom jakie mamy przekonania, jaką mamy opinię i przed czym Polaków ostrzegamy. Uważa pan, że powinniśmy udawać, że nic nie wiemy i nie rozumiemy, dlaczego Tusk wrócił do Polski? Wiemy i o tym mówimy - dodała. Lichocka odniosła się również do kwestii Telewizji Polskiej po przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską. - Jeśli nowa koalicja miałaby przestrzegać prawa, to wszelkie zmiany w mediach byłyby możliwe na podstawie zmiany ustawy. Jeśli im na tym zależy, powinni przystąpić do pracy nad projektem ustawy. Każdy inny scenariusz jest sprzeczny z prawem - stwierdziła posłanka PiS.