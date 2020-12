LGBT terroryzuje społeczeństwo? Minister Wójcik o swoich słowach: "Podtrzymuję"

Kilka dni temu minister w KPRM Michał Wójcik stwierdził, że "środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa" - To środowisko uważa, że ma więcej praw niż inni, bo nie tylko mogą demonstrować, ale mogą wkraczać także w sferę moich uczuć religijnych, a tak nie powinno być - powiedział członek Solidarnej Polski. W rozmowie z Wirtualną Polską minister skomentował swoje słowa. - Tak, podtrzymuję tę wypowiedź. Podtrzymuję na podstawie tych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy - tłumaczył, krytykując protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, podczas których, jak stwierdził, dochodziło np. do profanacji symboli religijnych. - Każdy człowiek ma prawo do swojego światopoglądu - dodał.

