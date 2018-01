Leżajsk: pacjent uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Skakał po balkonach

Z oddziału psychiatrycznego szpitala w Leżajsku zbiegł 33-letni pacjent. W pościg za nim ruszyli policjanci. Zadanie nie było łatwe: mężczyzna, ze stłuczoną butelką w ręku, uciekał przed nimi skacząc z balkonu na balkon. Do akcji ruszyli policyjni negocjatorzy.

Chory psychicznie 33-latek zaatakował policjantów (KWP w Rzeszowie)

Wczorajszy wieczór był dla mieszkańców jednego z bloków przy ul. Kołłątaja w Leżajsku pełen emocji. Przez okna mogli obserwować trwającą kilka godzin policyjną akcję. Funkcjonariusze próbowali schwytać uciekiniera ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego.

Informacja o ucieczce 33-latka dotarła do policjantów ok. godz. 17.30. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Znaleźli go ok. godz. 20 w bloku przy. ul. Kołłątaja. Mężczyzna zabarykadował się tam w jednym z mieszkań.

Przy pomocy strażaków policjanci wyważyli drzwi. Próbowali przekonać 33-latka do tego, by wrócił z nimi do szpitala. Ten jednak nie chciał o tym słyszeć. Był agresywny i mocno pobudzony. W pewnym momencie zaczął rzucać w policjantów butelkami zmuszając ich do wycofania.

Chwilę później mężczyzna wyskoczył prze otwarte okno na zewnętrzny parapet, z którego przeskoczył na sąsiedni balkon. Próbując zbiec policjantom i strażakom przeskakiwał z balkonu na balkon. Cały czas trzymał w ręce kawałek rozbitej butelki i groził, że się nim okaleczy.

Policjanci starali się go uspokoić. Wezwali na pomoc policyjnego negocjatora z Rzeszowa, którego zadaniem było nakłonienie mężczyzny do powrotu do mieszkania.

Strażacy rozłożyli przed budynkiem poduszkę pneumatyczną, na wypadek, gdyby mężczyzna chciał skoczyć lub spadł.