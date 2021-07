"Lex TVN" zaskoczyło obóz PiS. Posłanka mówi wprost

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt zmiany ustawy, która uniemożliwiłaby inwestorom spoza UE posiadanie więcej niż 49 proc. udziałów w działających w Polsce spółkach mediowych. Nowela może zagrozić kanałom spółki TVN, której większościowymi udziałowcami są Amerykanie. - Nawet znaczna część posłów PiS nie wiedziała, że taki projekt jest przygotowywany. Z nami jako koalicjantem też nie był konsultowany - powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Magdalena Sroka, posłanka Porozumienia, pytana o to, czy jako przedstawicielka Klubu Parlamentarnego PiS może wyjaśnić potrzebę proponowanych zmian. - Cel jest jeden: ograniczyć pluralizm mediów, co mnie bardzo martwi - stwierdziła wprost posłanka ugrupowania koalicyjnego PiS. Sroka dodała, że Porozumienie raczej sprzeciwi się zmianom, bo chodzi o "przyzwoite podejście do rzeczywistości". Zastrzegła, że decyzja w tej sprawie zapadnie przed ewentualnym głosowaniem.