"Lex TVN" w Sejmie. PiS przegrało głosowanie ws. odroczenia posiedzenia

Środowe posiedzenie Sejmu w sprawie "Lex TVN" zostało odroczone głosami opozycji do 2 września. W sumie w głosowaniu wzięło udział 456 posłów, z czego 229 było za odrzuceniem, a 227 zagłosowało przeciwko. Nikt się nie wstrzymał. Marszałek Elżbieta Witek natychmiast ogłosiła przerwę. W głosowaniu nie wzięło udziału dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości: Violetta Porowska i Marek Wesoły. Za odroczeniem posiedzenia zagłosowało 5 posłów Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Iwona Michałek i Jarosław Gowin. Wniosek o odroczenie posiedzenia złożyli poseł Sienkiewicz i szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz. - Marszałek Sejmu powinna odroczyć posiedzenie do 2 września do 10:00 - stwierdził lider ludowców. Po ogłoszeniu wyniku głosowania na sali plenarnej wśród polityków opozycji rozeszły się okrzyki radości.