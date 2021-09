"Lex TVN". Specjalna konferencja senatorów opozycji. "Na to nie ma naszej zgody"

"Lex TVN". Sprzeciw opozycji

Sławomir Rybicki z KO ocenił że senacka większość podjęła słuszną decyzję wobec "szkodliwej ustawy". - Wolność słowa, mediów i ich pluralizm, to są atrybuty, na których zbudowane jest państwo prawa. Społeczność, której te wartości są bliskie, wspierała nas w naszej działalności, dlatego dzisiaj nie było wątpliwości, jak postąpić. Odrzuciliśmy ustawę, która dawała narzędzie partii rządzącej do dalszej monopolizacji mediów w Polsce. Na to nie ma naszej zgody - powiedział senator.