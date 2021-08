"Lex TVN". Piotr Zgorzelski: w tej sprawie PiS nie ma większości

Czy Sejm zajmie się w środę "lex TVN"? - pytany był w programie "Tłit Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Komisja zakończyła pracę, jest sprawozdanie. Scenariusze mogą być następujące: prezydium Sejmu tego nie wprowadzi do porządku jutrzejszego posiedzenia albo rozpocznie się drugie czytanie zakończone glosowaniem wieczornym. W związku z tym ustawa trafia do Senatu za miesiąc, a do prezydenta w drugiej połowie września. To scenariusz, jeśli PiS by szedł na wojnę z USA. Czy pójdzie? Moim zdaniem nie. W pewnym momencie nastąpi zatrzymanie tego procesu. Czy to będzie na etapie Sejmu? Dowiemy się jutro - mówił Zgorzelski. - Moim zdaniem jeszcze opcji atomowej USA nie uruchomiły, czyli ktoś ważny nie podniósł telefonu i nie powiedział: zatrzymajcie to szaleństwo - dodał. Pytany, czy w sprawie "lex TVN" PiS ma większość w Sejmie, Zgorzelski stwierdził, że "w tej sprawie PiS nie ma większości i coraz częściej nie będzie miał - nawet w dużo mniej istotnych sprawach". - Wchodzimy w etap, gdzie PiS nie będzie już rządził, tylko zarządzał topniejącymi aktywami PiS-u - podsumował wicemarszałek.