Lex TVN. Miller tłumaczy działania PiS. "Jesteśmy dziwolągiem"

Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Jak wskazują wnioskodawcy, ma to uniemożliwić takim krajom jak Rosja wykupywanie udziałów w polskich mediach. W istocie jednak uderzy to w telewizję TVN, która należy do amerykańskiej grupy Discovery. W programie "Newsroom WP" Leszek Miller stwierdził, że te przepisy nie mają szans wejścia w życie, bo "zostaną one zablokowane". - Amerykanie jeśli mocniej nacisną, to na pewno polska władza się wycofa. Tak to już było wielokrotnie. Po co więc oni w ogóle to robią? - pytał były premier. Europoseł ocenił, że "jest to kolejny dowód na niekompetencje rządzących i ich niefrasobliwość". - Jesteśmy "dziwolągiem", takim jakimś zjawiskiem rzadko spotykanym. Wszyscy potencjalni sojusznicy odwracają się do nas plecami - podkreślił były premier.