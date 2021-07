"Lex TVN". Konfederacja postawi się PiS?

- Widzimy partię rządzącą, która robiąc z TVP to, co zrobiła, straciła mandat do mówienia o rzetelnych mediach. Z drugiej strony widzimy TVN - stację, która jest radykalną, antypolską, antynarodową jaczejką i bardziej lewacką "partią medialną" niż medium. Tak, to jest trudny wybór - mówił niedawno jeden z liderów narodowego skrzydła Konfederacji, Robert Winnicki, pytany o to, czy jego formacja poprze "lex TVN".