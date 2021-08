Niepokojące doniesienia z USA ws. "lex TVN". Jest reakcja wicerzecznika PiS

Według nieoficjalnych informacji WP w najgorszym możliwym scenariuszu przegłosowanie nowelizacji ustawy o KRRiT może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski. - Na Kapitolu rozmawia się o relokacji części wojsk do Rumunii - słyszymy z Waszyngtonu. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest kwestią wewnętrzną polskich uregulowań prawnych. Również Amerykanie mają takie limity (o udziale zagranicznego kapitału - przyp. red.), dużo ostrzejsze niż Polska - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Podchodzę z dużą dozą ostrożności do tego typu doniesień. Po pierwsze, nie jestem przekonany, żeby ktokolwiek w administracji USA zamierzał tak lekce traktować kwestie bezpieczeństwa - nie tylko Polski, ale NATO i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Po drugie, musimy zdawać sobie sprawę, że mamy w tym momencie, na ostatniej prostej, do czynienia z pewnymi naciskami, próbami wpływania - kontynuował. Pytany, czy będą poprawki do ustawy, wicerzecznik PiS odparł: "Zobaczymy". - Naszą intencją jest to, by przepisy prawa były jasne i przejrzyste. To nie jest ustawa wymierzona w kogokolwiek. Nie zamierzamy nikogo stawiać pod ścianą. (…) Póki prace legislacyjne trwają, sytuacja jest otwarta - oznajmił Fogiel.