"Lex Tusk" upadnie? Niejasna odpowiedź rzecznika rządu

Rzecznik rządu Piotr Mueller zapewniał w programie "Tłit", że w obozie rządzącym nadal jest wola powołania komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. - Tak, chcemy powołać tę komisję. Proces powoływania członków (komisji - red.) może się rozpocząć po zakończeniu procesu legislacyjnego (ustawy znanej jako "lex Tusk" - red.) - zapewniał. Rzecznik mówił, że są chętni, by zasiąść w tej komisji, ale nie chciał podać żadnych nazwisk. - Staliby się wówczas obiektem dużo zainteresowania mediów w Polsce - tłumaczył swój dyskrecję. Mueller miał największe problemy z wyznaczeniem horyzontu czasowego startu funkcjonowania komisji. Nie był pewien, czy zacznie ona działać przed wyborami. - Jest to prawdopodobne. Ale teraz każdy ruch związany z tą komisją będzie traktowany jako element walki politycznej. Tak już to część sceny politycznej odebrała - podsumował.

