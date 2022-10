"Lex butapren", czyli projekt odklejony od wyborców. Nieoficjalnie: projekt dzieli koalicję i może upaść

Przyznanie się do własnych błędów

Inny z naszych rozmówców: - Ten projekt to tajemnicza sprawa. Czyżby Sasin znów miał walczyć z Morawieckim o spółki? A może na odwrót? Nie wiadomo, kto przeciwko komu tu gra, ale do wyborców trafia przekaz: "biją się o stołki". Po co PiS miałoby sobie to robić? I to teraz, w kryzysie?