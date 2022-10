Władzę stracimy, ale koryta nie oddamy. PiS nie pozostawia złudzeń [OPINIA]

Na karuzeli

Sam pomysł posłów PiS-u, który rzekomo jest clou zgłoszonego rozwiązania, czyli by zadbać o stabilność zatrudnienia menedżerów kluczowych dla państwa spółek, jest oczywiście godny pochwały. Szkopuł w tym, że ostatnie siedem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to jedna wielka karuzela spółkowa. Standardem stało się, że w spółkach z udziałem Skarbu Państwa prezes rządzący co najmniej rok to już menedżer z dużym stażem. W niektórych podmiotach dokonano już kilkunastu wymian (przykładowo w Enerdze prezesa wymieniono 11 razy), a rocznie co piąty zarządzający jest wymieniany.