Lewica zadecydowała ws. 30-krotności składki ZUS

- Klub Lewicy podjął decyzję w sprawie projektu ustawy likwidującej limit 30-krotności składki ZUS. Nie zdradzimy szczegółów naszego stanowiska do momentu głosowania - informuje rzeczniczka lewicowej koalicji Anna Maria Żukowska.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział natomiast, że koalicja ma przekonanie, iż sama powinna zaprezentować takie elementy, na których jej zależy w tym projekcie. - Żeby to była cała strategia myślenia o przyszłości emerytów w Polsce, czyli o minimalnym wynagrodzeniu dla emeryta, obywatelskiej emeryturze, o tym, jak ograniczyć, żeby w Polsce emerytury na poziomie 50-80-100 tysięcy nie było - to wszystko przed nami, ale w rozumieniu potrzeby konsultacji, współpracy, a nie szybkiego podejmowania decyzji - tłumaczył.

Jednocześnie podkreślił, że Lewica "stoi po stronie obywatela". Zaznaczył też, że przygotowany przez PiS projekt wymaga zmian. - Od początku mówimy bardzo jasno: 30-krotność to jest projekt lewicowy, ale bez odpowiednich poprawek nie do przyjęcia dla Lewicy - powiedział.

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Propozycja doprowadziła do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy, gdyż takiemu rozwiązaniu jest Porozumienie.