Lewica startuje z kampanią. "Chcemy pokazać lewicowe myślenie"

- 10 miliardów rocznie trafia do Kościoła z państwowych pieniędzy. Oficjalnie i nieoficjalnie. Morze pieniędzy, za które wyszkolić moglibyśmy co roku tysiące lekarzy, wybudować kilka szpital, kilkaset żłobków. A wydajemy to na kolejne limuzyny duchownych - wyliczała. - Będzie nawet gorzej, jeśli do PiS-u dołączy Konfederacja - banda ministrantów krzyczących w Sejmie "szczęść Boże" - dodała.