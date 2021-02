Lewica pisze do papieża Franciszka. Chodzi o sprawę ks. Dymera

- Jako Lewica zwracamy się do papieża Franciszka o udostępnienie akt spraw księdza Dymera, żeby polska prokuratura, która dzisiaj jest wstrzymywana ze względu prawdopodobnie na pewien układ klerykalno-polityczny, żeby otrzymała te dokumenty bezpośrednio z Watykanu - podkreślił polityk.

- Jeżeli nie chce tego wydać kuria, to prawo kanoniczne dzisiaj mówi, po decyzji papieża Franciszka, że Watykan może udostępnić takie dokumenty - dodał. Zaznaczył, że Lewica może pojechać po te dokumenty do Watykanu.

Z kolei posłanka Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała, że oprócz listu do papieża Franciszka Lewica przesłała także pismo do Kongregacji Nauki Wiary oraz interpelację do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.