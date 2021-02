Sprawa ks. Andrzeja Dymera. Ks. Isakowicz-Zaleski: "karygodne"

Ks. Isakowicz-Zaleski uznał, że w sprawie ks. Andrzeja Dymera mamy do czynienia z "karygodnym działaniem". - Osoby żyjące, które są za to odpowiedzialne, powinny złożyć dymisję - powiedział. Jak przyznał, chodzi mu m.in. o abp. Andrzeja Dzięgę.

Duchowny stwierdził, że w Episkopacie nadal jest obecna "mentalność tuszowania". I przyznał, że hierarchowie działają "od filmu do filmu" - Za to odpowiedzialność ponosi prezydium Episkopatu (...) a nawet, powiem więcej, to ono odpowiada za nieumiejętność rozwiązywania tych spraw - stwierdził.