Lewica chce zmiany definicji gwałtu. Ma projekt ustawy

- Składamy dzisiaj projekt zmiany Kodeksu karnego.(...) Chcemy zmiany kluczowego artykułu definiującego zgwałcenie. Chcemy by teraz tylko świadoma i dobrowolna zgoda była przyzwoleniem na obcowanie płciowe. Bez zgody będzie to zawsze gwałt - mówiła podczas konferencji prasowej posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Gwałt to "zbrodnia"

Podkreśliła, że gwałt to nie "przestępstwo przeciwko wolności seksualnej" - jak definiuje go obecnie kodeks garny, lecz "zbrodnia". Przekonywała, że gwałt wiąże się z wieloletnimi konsekwencjami dla ofiary, z którymi można sobie poradzić jedynie z pomocą psychoterapeuty.

"Ustawa daje nadzieję ofiarom"

Obecnie obowiązujący przepis w Kodeksie karnym stanowi, że do gwałtu dochodzi, gdy ktoś doprowadza do obcowania płciowego "przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem". O zmianę tego zapisu apeluje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich odwołując się do aktów prawa międzynarodowego, w tym do Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet, proponując, by definicja gwałtu była oparta na braku zgody na współżycie, a nie na konieczności stawiania widocznego oporu.