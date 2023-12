Lewica chce ukrócenia tych praktyk. "To jest postawione na głowie"

W programie "Tłit" Anna Maria Żukowska, szefowa KKP Lewicy, że należy zdecydowanie ukrócić zatrudnianie na umowy B2B. - To jest postawione na głowie. Kodeks pracy jest ośmieszany. Trzeba z tym zrobić porządek. Jeżeli ktoś pracuje w tym samym miejscu, w określonym czasie i pod nadzorem to spełnia wymogi etatu i powinien być zatrudniony na etat (umowę o pracę - red.), a nie na umowę B2B - mówiła polityczka. Zapewniała przy tym, że nikt nie zamierza likwidować w ogóle umów B2B, bo mają one swoje miejsce w gospodarce.

