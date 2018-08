Lewiatan zabrał głos ws. ostrzeżeń ks. Natanka. Twierdzi, że jego wypowiedź "godzi w dobre imię" sieci

Ks. Piotr Natanek doczekał się komentarza do swoich wypowiedzi ze strony sieci handlowej Lewiatan. Kontrowersyjny duchowny zarzucał sklepowi, że ma za patrona "złego ducha".

"Nazwa Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan nie nawiązuje do biblijnych czy mitycznych przekazów. Odnosi się zaś do działającej w okresie międzywojennym organizacji zrzeszeń gospodarczych" - czytamy w komunikacie firmy przesłanym portalowi onet.pl.

Kard. Dziwisz nałożył na niego suspensę za naukę niezgodną z doktryną Kościoła

Przestrzegł wiernych, że "mając tę świadomość, do tych instytucji nie wolno wam wchodzić". - One są oddane pod patronat - choćby nawet nieświadomie - złego ducha, kapujecie? To nie jest zabawa - podkreślił.