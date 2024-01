Lew kontra 30 hien. Świadek nagrał moment walki

Samotny lew nie dał za wygraną całemu stadzie hien. Gdy uczestnicy wycieczki safari w Kenii przejeżdżali przez park Masai Mara, nagle zobaczyli wiele hien i lwa, który się od nich odgania. Podjeżdżając bliżej okazało się, że drapieżnik raczył się właśnie posiłkiem, co próbowały wykorzystać głodne hieny. W pewnym momencie uczestnik wyprawy Robert Sobrepena wyciągnął telefon i nagrał niesamowitą walkę. Jego kultowe i archiwalne nagranie udostępniła agencja Reutera. Widać na nim, że lew w trakcie posiłku jest podgryzany przez hieny, które zapewne chciały wykorzystać skupienie swojego przeciwnika. Potężny drapieżnik kilkukrotnie powalił kilka nękających go hien, aż wreszcie ugryzł jedną z nich i powalił na ziemię, co było znakiem dla reszty stada, że "król zwierząt" nie odpuści. Całe stado wtedy zrezygnowało, pozostawiając zwycięzcę starcia w spokoju