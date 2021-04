WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze zbigniew ziobro + 2 Leszek MillerJarosław Kaczyński oprac. Piotr Białczyk Dzisiaj, 07-04-2021 16:09 Leszek Miller zwrócił uwagę na konkretny fragment wywiadu Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu "Gazecie Polskiej" i nie wykluczył, że może dojść do przedterminowych wyborów. - Nie wiadomo, czy sama koalicja się rozpadnie. Prezes PiS w tej samej rozmowie mówi, że "kilka głosów w Sejmie zawsze się znajdzie" dla poparcia jakiejś ustawy zgłaszanej przez PiS. Może się skończyć tak, że wprawdzie - trzymając się hipotetycznie głosowania ws. Funduszu Odbudowy - Solidarna Polska nie zagłosuje, ale przynajmniej część opozycji go poprze i ratyfikacja przejdzie. Wtedy Kaczyński powie "nic takiego się nie stało, przecież program przeszedł" - prognozuje w programie "Newsroom" WP Leszek Miller. Były premier wyklucza, że Zbigniew Ziobro zostanie usunięty z rządu. - Prezes może sobie różne rzeczy publicznie opowiadać, ale przyspieszonych wyborów nie będzie - dodał były szef SLD. Rozwiń załóżmy ten scenariusz taki w któr … Rozwiń Transkrypcja: załóżmy ten scenariusz taki w którym bo Solidarna Polska podtrzymuje zespół Kaczyński w tym wywiadzie też mówi Wiem że Ziobro jest nieprzekonany w tym w tym zakresie prawdopodobnie zagłosuję przeciwko kiedy będziemy ratyfikowal i to polskim balony jest to dla opozycji jakaś szansa Jak można byłoby to wykorzystać panie premierze panie z fantastycznym politycznym strategiem proszę odpowiedzieć opozycji Która z całą pewnością z uwagą śledzi teraz naszą rozmowę co mogliby zrobić na kanwie tego głosowa potoczy się tak a nie inaczej możemy się spodziewać jak panie dyrektorze Jeszcze raz powtarzam każda odpowiedzialna siła proeuropejska nie może głosować im niż tylko za europejskim programem odbudowy tutaj zwykle myli się dwie rzeczy po pierwsze tenże program odbudowy który jakby zgłaszał Unia Europejska z krajowym planem odbudowy ale ten krajowy plan odbudowy który filmuje rząd polski on nie musi być w ogóle rozpatrywania oraz zajmie Bo jedyne zobowiązanie które ciąży na premierze morawieckim do takie że do 30 kwietnia on ten program Musi przedstawić Komisji Europejskiej Jeżeli zostanie za No to gdzieś w trzecim kwartale tego roku zaczną ponoć pierwsze pieniądzy Natomiast jeżeli mówimy a europejskim programie odbudowy to jeszcze raz POW sprzeciw chociażby jednego Parlamentu z 27 krajów unijnych powoduje że ten program pada panie premierze ale ja bym chciał jednak wykorzystać to pańskie fantastyczne wieloletnie doświadczenie i ten polityczną intuicję do tego co się może w Polsce wydarzyć w najbliższych miesiącach Nowocmentarna Polska zagłosuję przeciwko Kaczyński w wywiadzie mówi jeśli przeciwko koalicja się rozpada No gdyby zadzwonił Borys Budka do premiera Leszka Millera i powiedział panie premierze no co no co my możemy zrobić w takiej sytuacji jakby pan radził mi nam opozycji wykorzystać sprzyjającą po raz pierwszy tak sprzyjającą opozycji od wielu wielu miesięcy od kilku 10 miesięcy to co by pan powiedział to polecił koalicje się rozpada Solidarna Polska głosuje przeciwko Kaczyński mówił nie mamy kolizji pracował mogłaby być opozycja Po pierwsze nie wiadomo że kciuka Lisa się rzeczywiście rozpadnie bo w tym samym wywiadzie o którym pan mówi Kaczyński w pewnym momencie mówi że kilka zawsze się znajdzie Tak to prawda dla poparcia jakiejś ustawy którą on będzie zgłaszał więc może to się skończy się tak że w prawdzie trzymając się jeszcze raz tego głosowania o europejskim planie odbudowy że Solidarna Polska nie zagłosuję ale przynajmniej część opozycji zagłosuję i ratyfikacja idzie a wtedy Kaczyński powiem no nic się takiego nie stało no przecież program przeszedł więc o co chodzi Nie ma problemu ale wyrzucić obraz rządu jak rozumiem A skąd A skoro tak mówi obiecuję że publicznie stawia taką pracę Niech sobie mówi różne rzeczy pan Kaczyński opowiada ja po pierwsze żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie dlatego że pan Kaczyński wiele lat temu zaryzykował oczywiście w polityce Ryzyko jest potrzebne jest pytanie o skale tego ryzyka wtedy Kaczyński zaryzykował przegrał i przegrał wybory i na kilka lat stracił władzę on tego błędu nie powtórzy Ja panu zwraca mu jeszcze raz Jeśli mogę na znamienne zdanie W tym samym wywiadzie o którym mówimy prezes niczego nie wyklucza ale jednocześnie mówi że zawsze głosów się znajdzie no i znajdziesz