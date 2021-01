Leszek Miller zaszczepił się na COVID. Kiedy otrzyma drugą dawkę? "Nie znam terminu"

Leszek Miller wraz z żoną zaszczepili się na WUM przeciwko koronawirusowi. Wiele osób zarzuciło byłemu premierowi, że przyjął preparat poza ustaloną kolejnością, przed personelem medycznym. - Ja jestem wieloletnim pacjentem tej placówki, która organizowała szczepienia i znajduje się tam pod opieką lekarską, również moja żona ma tam lekarza rodzinnego. Jeżeli zapada decyzja, że pacjenci mogą być szczepieni to skorzystałem z takiej możliwości - tłumaczył w programie WP "Newsroom". Podkreślił, że nie wie jeszcze, kiedy przyjmie drugą dawkę szczepionki. - Od dawna jestem gotowy, bo jak ktoś przyjął pierwszą dawkę, to musi przyjąć i drugą, natomiast nie znam jeszcze terminu" - powiedział były lider SLD, dodając, że aktualnie przebywa w Brukseli. - Ja jestem w miejscu mojej działalności, czyli w pracy. Do końca tygodnia jestem na miejscu, być może także spędzę weekend, tak więc raczej w przyszłym tygodniu - stwierdził Miller.

