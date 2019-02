Leszek Miller pytany o Magdalenę Ogórek. "Miałem jej dosyć"

Przygoda Magdaleny Ogórek z polityką trwała krótko. Okazuje się jednak, że dziennikarka TVP zdążyła dać się mocno we znaki Leszkowi Millerowi. Dziś polityk przyznaje, że chciał odwołać jej kandydaturę na prezydenta Polski z ramienia SLD.

To nie wszystko. W czasie kampanii Ogórek powiedziała Millerowi, że wyjdzie do dziennikarzy i przyzna, co o nim myśli. On jej od tego nie odżegnywał ale zaznaczył, że jak skończy, to i on zejdzie do dziennikarzy i powie swoją wersję, na czym Ogórek straci.