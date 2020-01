WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Leszek Miller + 2 robert biedrońtłit Natalia Durman 2 godziny temu Leszek Miller: "poprę Roberta Biedronia". Ale stawia warunek - Na razie nie ma decyzji ciał statutowych SLD o poparciu Roberta Biedronia. Jestem zdumiony tym, że szef SLD nie zna własnej konstytucji,... Rozwiń Jak będę wprowadzał Polskę do Unii … Rozwiń Transkrypcja: Jak będę wprowadzał Polskę do Unii, to zapytam się premiera Millera jak to robić, bo zrobił to wyśmienicie. Ale jak będziemy wskazywali kandydata na prezydenta, to wolałbym mieć innych doradców. Ostatnio to nie była chyba silna strona Leszka Millera. Przekonał pana Włodzimierz Czarzasty do Biedronia? Zagłosuje pan na Biedronia? Włodzimierz Czarzasty nie będzie miał szansy wprowadzać Polski do Unii Europejskiej, więc niech przestanie o tym marzyć. To jest jakby rozdział zamknięty. Natomiast jak na razie to nie ma decyzji ciał statutowych SLD o poparciu Roberta Biedronia. Bo jeśli kilkanaście dni temu usłyszeliśmy także z ust pana Czarzastego, że zarząd krajowy rekomenduje Roberta Biedronia. To 28 artykuł statutu SLD, który wymienia prerogatywy zarządu krajowego w 13-stu punktach. W ani jednym nie wymienia procesu wyłaniania kandydata na prezydenta. No dobrze. Poprze pan tego Biedronia, czy nie? Mogę powiedzieć, że jestem trochę zdumiony tym, że przewodniczący SLD nie zna własnej konstytucji. Bo konstytucją każdej partii politycznej jest statut. Więc 19-tego, czyli za niedługo odbędzie się konwencja w Słupsku, która ma poprzeć Roberta Biedronia. Jeżeli to będzie konwencja SLD zgodna ze statutem, to ja jako zdyscyplinowany członek partii oczywiście, że poprę. Ale to musi być konwencja SLD, a nie wiec wyborczy Roberta Biedronia. Czyli rozumiem, że na tę konwencję pan jedzie, żeby się samemu przekonać?