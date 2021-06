Leszek Miller odpowiada abp. Wojciechowi Polakowi

- Chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele jeszcze raz prosząc o przebaczenie - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak podczas prezentacji nowych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Jego słowa komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były premier, europoseł Leszek Miller. - Te działania są wymuszone przez bardzo pryncypialną politykę papieża. Ale oczywiście, jeśli Kościół przynajmniej w pewnym zakresie chce zadośćuczynić ofiarom pedofilii, na razie tylko w sferze werbalnej, to dobrze. Ale wolałbym, żeby hierarcha powiedział, że wszystkie te przypadki zostały skierowane do prokuratury, że skoro boska sprawiedliwość dosięga sprawców pedofilii, to teraz pora na ludzką sprawiedliwość - na sądy i prokuraturę - oznajmił. - Ta komisja (Państwowa Komisja ds. pedofilii - przyp. red.) nie jest znana z żadnych osiągnięć. To maskownica, która ma pokazać opinii publicznej, że władza zdominowana przez PiS coś robi, a de facto nie robi nic - stwierdził. - Bez Watykanu nie byłoby żadnego ruchu, polski Kościół zachowywałby się jak zawsze: tuszowałby wszystkie przypadki pedofilii - podsumował Miller.