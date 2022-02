Miller o wyroku TSUE: Polska może stracić setki miliardów euro, jeżeli rząd dalej będzie niszczył sądownictwo

Były premier Leszek Miller był gościem programu “Newsroom”. Mówił na temat orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie w środę wydał wyrok w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości, czyli powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Jak się okazało, TSUE oddalił skargę Polski i Węgier, orzekając, że mechanizm jest zgodny z unijnymi traktatami. Miller komentował sytuację tuż przed ogłoszeniem tej wiadomości. - To oznacza, że mechanizm warunkowości może być stosowany. To oznacza, że Polska utraci nie tylko środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale także fundusze z wieloletnich ram finansowych UE, czyli 770 mld euro. Oczywiście jeżeli nasz rząd nadal będzie brnąć w niszczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości - ostrzegł były premier. - To jest dla polskiego rządu bardzo zła wiadomość - ocenił.