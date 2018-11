Leszek Balcerowicz o skandalu w KNF. "PiS może próbować utrącić aferę"

- Wielu dziennikarzy zestawia tę aferę z aferą Rywina. Uważam, że bezpodstawnie - zauważył Leszek Balcerowicz. Były wicepremier uważa, że propozycje korupcyjne w KNF to sprawa duża poważniejsza, którą trzeba "dogłębnie wyjaśnić".

Były wicepremier uważa, że mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż miało to miejsce np. w przypadku afery Rywina. - Rywin był osobą prywatną. Natomiast Chrzanowski był wysokim urzędnikiem państwowym, który stał na czele instytucji mającej ogromną władzę i która powinna cieszyć się zaufaniem - zauważył.

I zaznaczył, że nie jest on jedyną osobą, którą należy łączyć z tą sprawą. - Po spotkaniu Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim nastąpiło spotkanie z Adamem Glapińskim, szefem NBP - przypomniał. Balcerowicz przyznał jednak, że skoro prokuraturą rządzi czołowy polityk obozu PiS – Zbigniew Ziobro - trzeba "uważnie sprawdzać, jacy prokuratorzy będą się zajmować aferą w KNF".

Zobacz także: "Ostro u Hofmana ws. KNF. "Uważam, że jest to afera na skalę większą niż Amber Gold”

- Dlatego też potrzeba bezstronnej komisji śledczej, jak nie w tej, to w przyszłej kadencji. Tę sprawę trzeba dogłębnie wyjaśnić. PiS może próbować utrącić aferę w KNF w swoim interesie - podkreślił.

Nawiązał też do wątku, zgodnie z którym Zdzisław Sokal – członek KNF i szef BFG – miał chcieć doprowadzić do bankructwa banku Leszka Czarneckiego i przejęcia przez państwo.