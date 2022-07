Leszczyna o Morawieckim. "Do klasy Tuska dzielą go lata świetlne"

Premier Mateusz Morawiecki na antenie TVP Info powiedział, że "Donald Tusk palił cygarka, oglądał Eurosport, pracował trzy i pół dnia w tygodniu, mniej więcej". - To są też dokumenty, mnóstwo ludzi to potwierdza, to jest ta różnica. Dla Polski trzeba ciężko pracować, a nie udawać, że się pracuje - stwierdził premier i dodał, że Tusk wie o ciężkiej pracy tylko ze słyszenia. Szefowi polskiego rządu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odpowiedziała posłanka Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Izabeli Leszczyny ta wypowiedź jest skandaliczna i prymitywna. - Nie warto rozmawiać o tym, że pan premier wpadł w panikę po świetnej i energetycznej konwencji (Platformy Obywatelskiej - przyp. red.). - wskazała polityk. - Po świetnym wystąpieniu Donalda Tuska premier zrozumiał, że od klasy Tuska i decyzyjności Tuska, gdy był premierem, dzielą go lata świetlne - kontynuowała posłanka. - Wpadł w panikę i po prostu stracił klasę. Nie pierwszy raz - dodała Izabela Leszczyzna.