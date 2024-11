Leśny wandal z seicento. Ruszył z pięściami na fotopułapkę

Leśna fotopułapka nagrała wandala z seicento. Młody mężczyzna przejeżdżając drogą leśną nagle się zatrzymał i z auta wyrzucił drobne śmieci. Następnie zauważył, że na jednym z drzew zamontowana jest fotopułapka i ruszył w jej kierunku. Nagranie z nietypowej akcji udostępnił Wdecki Park Krajobrazowy, do którego należy to urządzenie. Na materiale widać, jak mężczyzna próbuje zniszczyć sprzęt, uderzając w niego, jak by to był worek bokserski. "Szukaliśmy sprawcy ataku, a tym czasem nasza fotopułapka została zaatakowana przez mocnego kandydata do głównej roli w nieplanowanym remake "Wejścia smoka" lub przynajmniej "Wściekłych pięściach węża". I śmiesznie, i straszno" - podpisał nagranie Wdecki Park Krajobrazowy. Okazało się, że urządzenie było tam zamontowane, by sprawdzić czy w okolicy są wilki, ponieważ niedawno został tam zagryziony na śmierć pies jednego z mieszkańców. Tymczasem zamiast drapieżników, przed kamerą pojawił się nieoczekiwany bohater, który może mieć teraz poważne problemy, jak sprawą zajmie się policja.