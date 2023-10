Przyjechał i posadził las. Zostały pnie i plac utwardzony kruszywem

Najpierw wycieli, potem posadzili i jest akcja

Piotr Fitas wyjaśnił, iż nietrafionym zarzutem jest twierdzenie, że prezydent w ramach akcji zasadził las w miejsce niedawno wyciętego lasu. - Jest to teren normalnej gospodarki leśnej, prowadzonej zgodnie ze sztuką. Las został wycięty około rok temu i pozostawiony do naturalnego odnowienia. Siły przyrody nie zadziały, dlatego wybraliśmy to miejsce do posadzenia lasu ręką człowieka - powiedział.