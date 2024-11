Lepiej uważać na drodze. Gęste mgły w niemal całym kraju

W środę w zachodniej części Polski wystąpi duże zachmurzenie, na pozostałym obszarze kraju - będzie umiarkowane. Lokalnie mgły mogą występować nawet do godz. 11, ograniczając widoczność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.