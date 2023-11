Leonidy 2023. Noc spadających gwiazd w listopadzie. Warto spojrzeć w niebo

Leonidy to najszybszy znany rój meteorów. "Ich prędkość to ok. 70 km/s. To wynika z kształtu orbity, po której porusza się kometa 55P/Tempel-Tuttle. Jest ona tak położona, że pozostawiona przez kometę materia zderza się z naszą ziemską atmosferą przy największych prędkościach" - wyjaśnia wicedyrektor Planetarium Śląskiego, Damian Jabłeka. Kometa okresowa 55P/Tempel-Tuttle jest obiektem macierzystym roju Leonidów.