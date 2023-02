Lekceważy prezydenta? Poseł PiS tłumaczy Kaczyńskiego

Jak często Jarosław Kaczyński rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą? - Nie ma harmonogramu. Nie pamiętam, kiedy była ostatnia narada, chociażby w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezes, co nie jest tajemnicą, był na rekonwalescencji po operacji kolana. Powtarzam: jest wiele formuł, w których ten kontakt jest. - mówił w programie Wirtualnej Polski "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel. - Jest współpraca i wymiana opinii. Pan prezes ma swój kalendarz. Za każdym razem, gdy pan prezydent zaprasza, pan prezes jest obecny. To (spóźnienia - red.) zdarza się najlepszym. Nie ma co doszukiwać się drugiego dna. Kontakt między prezesem największej partii, premierem i prezydentem jest. Pan prezes Kaczyński jest szefem największej partii w parlamencie. Pan prezydent jest wybraną w wyborach głową państwa i te relacje są ustalane ustrojowo. Jedność nie polega na jednomyślności zawsze i wszędzie. Polega na wspólnocie ideałów - dodał.