Lekarze ze Wschodu przyjadą do Polski? Były wiceminister: "Poroniony pomysł"

W listopadzie Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. kadr medycznych spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu łatwiej zatrudnienie w Polsce znaleźć mogą lekarze np. za Wchodu. Przeciwko projektowi opowiadał się m.in. Prof. Wojciech Maksymowicz, który przed uchwaleniem noweli był wiceministrem nauki. Później podał się do dymisji. - Pracuje w najbardziej obciążonym w tej chwili województwie, gdzie jest najmniejsza liczba pielęgniarek i lekarzy na 10 tys. mieszkańców i radzimy sobie. Na pewno byśmy mieli wielkie kłopoty, gdyby ktoś chciał nam na siłę wprowadzić do oddziału zamkniętego kogoś, kto nie zna j. polskiego, procedur, polskich leków i musielibyśmy poświęcić dużo czasu prawdopodobnie na uczenie go. To jest poroniony pomysł - przekonywał lekarz w programie WP "Newsroom".

Rozwiń