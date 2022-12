Lekarz stwierdził śmierć naturalną. W sercu znaleziono kulę

Do kuriozalnej i zarazem tajemniczej sytuacji doszło w chorwackiej miejscowości Sadilovac koło Karlovaca. To właśnie tam znaleziono ciało 55-letniego robotnika Mehura Handanovicia, który pracował w gospodarstwie mleczarskim. Mężczyzna na co dzień mieszkał w miejscowości Bihać, leżącej na terenie Bośni i Hercegowiny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że zgon zmarłego nastąpił z przyczyn naturalnych. Problem pojawił się, gdy ciało zostało przekazane rodzinie, mieszkającej w Bośni i Hercegowinie.