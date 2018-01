Lekarz nie przyjmuje "pacjentów z PiS". Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej: To przestępstwo

Doktor Wojciech Wieczorek, lekarz wojskowy z Rumi, wywiesił na drzwiach swojego gabinetu kartkę o treści: "W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji z funduszy WOŚP". Sprawę w rozmowie z nami skomentował prezes Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańska, dr Roman Budziński.

– Jeżeli jest to prawda i lekarz był świadomy tego, co robi, to go to dyskwalifikuje – mówi nam Budziński. Prezes OIL uważa, że Wieczorek swoim zachowaniem złamałby elementarną zasadę etyki lekarskiej. Cytuje ją: "Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania".