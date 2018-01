"Nie obsługujemy pacjentów z PiS". Klauzula sumienia w pomorskiej przychodni

"W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji z funduszy WOŚP". Taką informację powiesił na drzwiach Wojciech Wieczorek, lekarz rodzinny z Rumi.

Ludzie krytykują Wieczorka za to, że łamie w ten sposób Kodeks Etyki Lekarskiej. Lekarz przed rozpoczęciem praktyki musi bowiem złożyć przyrzeczenie, którego jeden z punktów brzmi: "według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek".

W komentarzach na profilu lekarza możemy przeczytać również inną wymianę zdań. Jeden z internautów zapytał, co na taką deklarację Wieczorka powie NFZ. Wieczorek odpowiedział, że to jego prywatny gabinet i "NFZ może go pocałować w d...".