Lekarz miał zabić psa. Sprawę umorzono

Animalsi zawnioskowali o wydanie materiałów dowodowych, zabezpieczenie zwłok psa i przekazanie ich do Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Domagali się też wyłączenia ze sprawy kaliskiego lekarza weterynarii jako biegłego, argumentując to brakiem zaufania do jego pracy.