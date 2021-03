Lek na COVID szybciej niż myślisz. Prof. Marcin Drąg przekazał nowe informacje

Lek na COVID-19 coraz bliżej? O komentarz do aktualnej sytuacji epidemicznej poprosiliśmy prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej. - Myślę, że leki mamy obecnie już dostępne. Mamy Remdesiwir, który całkiem dobrze działa, to jest lek przeciwwirusowy. Mamy Deksametazon, który zapobiega później ciężkiemu przebiegowi COVID-19 i naprawdę jest bardzo dobrym lekiem. Jest kilka innych leków, to jest trochę taka mieszanina. My to nazywamy koktajlem - tłumaczył w programie WP "Newsroom". Ekspert podkreślił, że "w chwili obecnej jest około 600 leków". - Część z nich jest w pierwszej, część w drugiej, a niektóre w trzeciej fazie badań klinicznych, także jesteśmy coraz bliżej znalezieniu docelowego leku przeciwko koronawirusowi - mówił optymistycznie prof. Drąg. Czy do końca 2021 roku ludzkość uzyska ostateczny lek na COVID-19? - Jest na to szansa - dodał gość Wirtualnej Polski.

