Lek na COVID-19. "Koktajl przeciwciał" już niedługo dopuszczony w Japonii?

Nowy lek na COVID-19 ma być stosowany głównie w placówkach medycznych

Nowatorski lek został stworzony przez amerykańską firmę farmaceutyczny Regeneron Pharmaceuticals Inc. Z uwagi na sposób podawania "koktajlu przeciwciał" oraz fakt, że składa się on z mieszaniny dwóch leków, będzie on przeznaczony do użytku głównie w szpitalach i miejscach do tego przystosowanych.