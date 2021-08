Amantadyna na COVID? Są pierwsze wyniki polskich badań

Jak poinformował Interię prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie, dotychczas w projekcie wzięło udział kilkudziesięciu pacjentów z COVID-19. Do celowo ma to być około 200 uczestników. Wstępne analizy będą możliwe do wyciągnięcia po przebadaniu około 100 osób .