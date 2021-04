Lęk. Bezsilność. Dominujące emocje Polek w czasie zarazy

Kobiety bardziej cierpią na skutek pandemii

Powrót do szkół jednak możliwy? "Maseczki to jedno z rozwiązań"

"Wyraźnie widać, że kobiety pracują w domu więcej"

Kobiety żyją w strachu

- Zwróciłabym uwagę na to, że choć kobiety stanowią większość w ochronie zdrowia, to niewiele z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Z moich badań wynika także, że w systemie szkolnictwa wyższego w trybie zdalnym to nauczycielki akademickie biorą na siebie obowiązki opiekuńcze w stosunku do studentów, poświęcając temu wiele czasu i energii mimo tego, że jednocześnie opiekują się rodziną w nowej trudnej pandemicznej sytuacji, natomiast mężczyźni nie angażują się w zadania zawodowe polegające na wspieraniu innych – podkreśla dr Iwona Leonowicz-Bukała.

Bezsilność i strach - dominujące u kobiet w pandemii emocje

- Kobieca ocena sytuacji finansowej jest na poziomie średniej, natomiast jeśli chodzi o opinię na temat miejsca pracy, to dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że ich stabilność jest zagrożona. 18 proc. kobiet obawia się utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach, podczas gdy lęk ten towarzyszy tylko 9 proc. mężczyzn. 16 proc. kobiet nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, a niewiedza oznacza lęk. Do tego dochodzi strach przed zachorowaniem i śmiercią. Przecież prawie co trzecia polska kobieta boi się w tej chwili śmierci! To nie może pozostać bez konsekwencji. Dodajmy do tego obawy o zdrowie bliskich, dzieci i rodziców. I to powoduje bezsilność i strach, dominujące u kobiet w pandemii emocje – komentuje.