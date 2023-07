Lej kondensacyjny na Podkarpaciu. Nagranie świadka

We wtorek nawałnice przeszły przez Podkarpacie. W miejscowości Wierzawice wiatr zerwał dach z dwóch budynków mieszkalnych, a mieszkańcy zaobserwowali na niebie lej kondensacyjny. Nagrania z tej burzy na Facebooku udostępnił profil Burze Podkarpacia. Widać na nich, że na terenie Wierzawic doszło do potężnej wichury. W pewnym momencie można zauważyć, że blachodachówka zawisła na linii energetycznej, a po ziemi walają się połamane gałęzie z drzew. Co więcej, jedna z mieszkanek wsi nagrała moment tworzenia się leju kondensacyjnego. Burze Podkarpacia poinformowały, że nie ma pewności co do "styku leja z ziemią", jednak pomimo tego, burza pozostawiła po sobie ogromne zniszczenia. Strażacy z tego regionu mieli ręce pełne roboty, a tylko do późnych godzin wieczornych odnotowano, aż 74 interwencje w woj. Podkarpackim. - - Ich działania głównie polegały na usuwaniu wody z piwnic i posesji. Najwięcej pracy mieli w powiatach: dębickim - 32 interwencje, leżajskim - osiem, krośnieńskim - sześć i po cztery interwencje w strzyżowskim i brzozowskim - poinformował w Polsacie Piotr Dziekan, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.