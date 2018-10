Legionowo: sondażowe wyniki wyborów samorządowych 2018. Roman Smogorzewski prezydentem Legionowa

Roman Smogorzewski, mimo wielu kontrowersji po raz kolejny obejmie urząd prezydenta Legionowa. Według sondażowych wyników wyborów samorządowych uzyskał 63,8 proc. głosów.

Legionowo: wyniki wyborów samorządowych 2018. Roman Smogorzewski prezydentem

Roman Smogorzewski obejmuje fotel prezydenta Legionowa od maja 2002 roku. W 2009 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej i jeszcze do niedawna był popierany przez to ugrupowanie. W październiku 2018 złożył rezygnację z członkostwa partii, po tym gdy na konwencji wyborczej w Legionowie w sposób seksistowski wypowiadał się o kandydatkach własnego komitetu Porozumienie Samorządowe, do rady miasta.