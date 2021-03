Łęczna. 29-latka zmarła przed szpitalem. Dyrektor placówki zabiera głos

Do zdarzenia doszło w środę przed Szpitalem Powiatowym w Łęcznej (woj. lubelskie). 29-latka wyszła z placówki i doszła do ogrodzenia, po czym zasłabła i się osunęła. Służby zostały poinformowane o nieprzytomnej kobiecie, ale mimo szybkiej reakcji medyków nie udało się uratować jej życia. Nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tragedii.