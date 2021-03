Łęczna. Młoda kobieta wyszła ze szpitala i zmarła

29-latka opuściła szpital i doszła do ogrodzenia, po czym się osunęła. Mimo reakcji służb nie udało się uratować kobiety. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Sprawę wyjaśni policja pod nadzorem prokuratura.

Łęczna. Nagła śmierć po wyjściu ze szpitala (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: PAP , Fot: Wojtek Jargiło