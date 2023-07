Lecisz na wczasy? Przygotuj się na paraliż na lotniskach

W przypadku Lotniska Chopina kolejki powstają, bo Polacy wrócili do podróżowania samolotem. Według informacji biura prasowego portu, od połowy czerwca odprawia się tam od 59,5 do 66,5 tys. pasażerów dziennie. Stanowi to 103 proc. pasażerów z tego samego miesiąca w 2019 roku. - Tak będzie przez całe wakacje - informuje "Rzeczypospolita".