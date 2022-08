"Lecimy po trzynastu pacjentów". Tak Polska sprowadzi rannych w wypadku w Chorwacji

Dopytywany o stan pacjentów Andrusiewicz podkreślił, że "są w stanie stabilnym, a to już jest dużo". - Część z tych osób to są osoby nadal w stanie ciężkim. Jedna osoba musi trafić do Krakowa na szereg operacji. Z Warszawy przeleci potem do Krakowa. Część osób poleci do Poznania. Część osób zostanie w Warszawie i tutaj zostanie rozdysponowana między poszczególne szpitale. Większość z tych osób wymaga nadal opieki, to jest opieka ortopedyczna. Te osoby są po szeregu złamań, często z urazami kręgosłupa. Najwięcej obrażeń dotyczy kręgosłupa i kończyn - przekazał Andrusiewicz.